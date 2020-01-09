ليبيا – تحدث رئيس البرلمان الاوروبي ديفيد ساسّولي عن عمل جار من أجل وساطة ومبادرة أوروبية بشأن الصراع العسكري الراهن في ليبيا.

ساسّوليو لم يكشف في تصريحات نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية عن تفاصيل هذه الجهود ولكن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو ألمح في تصريحات سابقة أمس الثلاثاء إلى إمكانية يعقد الوفد الأوروبي بقيادة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل الذي تأجلت زيارته لليبيا لقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر في مكان آخر خارج ليبيا.

وأضاف:”علينا أن ندعم ونثق في عمل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي خلال هذه الساعات من أجل مصلحة الشعب الليبي”.

كما أشار رئيس الجهاز التشريعي الاوروبي إلى الوضع الحساس في البحر الأبيض المتوسط ،مضيفاً:”يجب أن نجد سياستنا الخاصة بعد أن فقدنا الكثير من الوقت مع المشاحنات بين الدول الأوروبية ومن المهم إعادة الجميع إلى المسؤولية والاستثمار في السياسة الخارجية ودعم الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي”.