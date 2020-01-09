واشنطن – أعلن السيناتور الأمريكي البارز عن الحزب الجمهوري، ليندسي غراهام، أن إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ بخصوص عزله ستبدء الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في تصريح له لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية، الخميس، حيث أشار إلى أن إجراءات العزل إنتهت في مجلس النواب، منتقداً عدم إرسال المجلس بندين يتعلقان بإجراءات العزل إلى مجلس الشيوخ (إحداهما حول إساءة استخدام سلطته والآخر بخصوص عرقلة عمل الكونغرس).

ووصف غراهام ، عدم إرسال البندين بأنها “ألعوبة” من رئيسة مجلس النواب، عن الحزب الديمقراطي نانسي بيلوسي، مضيفاً بالقول “إن حاجز بيلوسي من أجل العزل ينهارالآن”.

ويجري مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين تحقيقًا في مزاعم استغلال ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد خصومه السياسيين.

ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترامب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن “يهتم” بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، المرشح لمواجهة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

ويُشتبه في أن ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة “غازبوريسما” الأوكرانية.

ويرفض ترامب تلك الاتهامات، ويقول إنها “حملة مطاردة”، ومحاولة “انقلاب ضده”، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.

الأناضول