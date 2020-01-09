ليبيا – قال سيناتور إيطالي معارض إنه سيطالب في اجتماع قادة الكتل بمجلس الشيوخ أن يحضر وزير الخارجية لويجي دي مايو الى البرلمان بأسرع ما يمكن لتوضح الحكومة موقفها من التطورات الأخيرة في ليبيا.

زعيم كتلة حزب أخوة إيطاليا بمجلس الشيوخ لوكا تشيرياني أوضح أن الوضع أكثر خطورة من الاستمرار بإبقاء البرلمان في الظل وإطلاعه على مجريات الأمور من خلال وسائل الإعلام.

وأضاف”ها نحن نعلم مرة أخرى من شائعات سرّبتها الصحافة اليوم باحتمال قيام الاتحاد الأوروبي بتفعيل مهمة لفرض حصار بحري قبالة الساحل الليبي”.

كما ذكّر بأن حزبه وزعيمته جورجا ميلوني طالما اقترحت هذا الحل باعتباره الأداة الوحيدة القادرة على كبح نزوح المهاجرين إلى الشواطئ، مردفاً”أن إعطاء الاتحاد الأوروبي الحق لنا اليوم هو مدعاة رضاً، كونه أسكت من وجهوا نحونا في السنوات الأخيرة أصابع الاتهام بأننا عنصريون ومستعدون لإغراق القوارب المليئة بالمهاجرين”.