ليبيا – قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن تيارات ظلامية تسيطر على المناطق الغربية في ليبيا، مشيرا إلى أن الدعم التركي يتواصل لها.

شكري صرح في أعقاب اجتماعه مع وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص في القاهرة أمس الأربعاء وفقاً لما أوردته قناة “روسيا اليوم”بأن قوى العنف والتطرف في ليبيا لم تقبل نتيجة الانتخابات وقامت بطرد الطرف الفائز.

وشدد الوزير المصري على ضرورة وقف القتال في ليبيا وتنفيذ الحلول السياسية التي لا بد أن تتفاوض عليها القوى الشرعية.

وأضاف شكري أن على المجتمع الدولي السعي لإحداث التوافق في ليبيا، مشيرا إلى أن تركيا لا تشارك في هذا الأمر،بل تدعم جماعات متطرفة.

وزير الخارجية المصري اعتبر الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق انتهاكا للشأن الليبي ومحاولة لضرب الجهود الليبية والدولية الساعية إلى إيجاد حلول للأزمة الليبية.