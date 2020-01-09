ليبيا – سيتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس إلى العاصمة الجزائرية وذلك لإجراء مشاورات مع الجزائريين حول العلاقات الوطيدة بين البلدين والتباحُث حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

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المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ صرح وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة أن شكري من المُقرر أن يلتقي خلال الزيارة بالرئيس الجزائري حاملاً رسالة من السيسي إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فضلاً عن الالتقاء بنظيره الجزائري صبري بوقادوم.

ومن المقرر بحث سبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات ودفعها قدماً فضلاً عن التشاور بشأن الملفات التي تهم البلدين وعلى رأسها الأزمة في ليبيا على ضوء المستجدات المتسارعة هناك.