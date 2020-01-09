ليبيا – عبرت عضو مجلس النواب انتصار شنيب عن خالص شكرها لمصر قيادة وشعبا لدعمهم في مواجهة الجماعات الإرهابية والعدوان التركي السافر،.مشيرة إلى وجود خطة لدى البرلمان الليبي لإدارة البلاد بعد تحرير جميع المناطق من الجماعات الإرهابية.

شنيب وفي تصريحات خاصة لصحيفة :”الدستور المصرية أمس الأول أوضحت أن البرلمان الليبي رد بقوة على إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان بدء توجه قواته إلى ليبيا حيث عقد البرلمان جلسة طارئة تناولت العديد من القرارات والقوانين الصادرة بحق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق باعتبار أن هذا المجلس لم ينل ثقة البرلمان الليبي باعتباره الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي ومن ثم تعتبر اتفاقيات فائز السراج مع أردوغان باطلة بطلانا مطلقا، باعتبارها ابرمت ممن ليس لديه صفة كما أحال السراج ومن دعموه إلى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى.

وأشارت إلى أن الشعب الليبي غيور على أرضه لذا البرلمان لايحتاج إلى إصدار قوانين استثنائية أو الدعوة للتجنيد الإجباري لأن الشباب الليبي رجال يدافعون عن أرضه وليسوا في حاجة إلى قوانين تلزمهم وكافة مكونات الشعب هبت للدفاع عن الوطن فالجميع على أهبة الاستعداد للدفاع عن وطنه فهذا معروف عن الليبيين فسبق أن واجهوا العثمانيين والإيطاليين.

وأضافت:”القوات المسلحة سبق أن حررت بنغازي ودرنة والجنوب ومنطقة الهلال النفطي من الإرهاب بخلاف مناطق أخرى وكان البرلمان داعم قوي لجهود الجيش، حيث تم إقرار 20 مليار دينار ليبي للجيش الليبي لدعمه في محاربة الإرهاب والقضاء عليه، والتصدي للعدوان التركي”.

وأردفت:”أنا أعتبر أن ما تقوم به تركيا ليس غزو فهي غير قادرة على ذلك، ولا يمكن لأي جندي تركي أن يدنس أراضينا، فما قام به المدعو أردوغان الطاغية لا يمكن أن نظلم الشعب التركي الذي يرفض العدوان على ليبيا او إرسال أبنائه للموت في ليبيا وأن يدفنوا بجوار أجدادهم الذين اعتدوا من قبل على ليبيا، فهم يعرفوا مدى قوة وصرامة الشعب الليبي وعدم انحنائه لأي استعمار”.

ووجهت النائبة التحية إلى المعارضة التركية على موقفها بمعارضة تدخل أردوغان في ليبيا فتركيا قدمت معروفا وهي توحيد صفوف الليبيين وكذلك الوطن العربي والاسلامي ضد التدخل التركي فهذه كلها دلائل واضحة تسبب فيها أردوغان بلمسة إيجابية دون أن يقصد بسبب عدوانه ووحد الجميع.

وبالنسبة للتحرك الدولي الذي يقوم به البرلمان ضد العدوان التركي أوضحت شنيب أن جلسات المجلس مازالت مستمرة وما زالت آلية التحرك الدولي على جدول أعمال البرلمان كما تم الاستماع الي وزير الخارجية حول تحركاته واتصالاته الدولية ولكن أكيد هناك خارطة طريق مازالت تناقش داخل قبة البرلمان.

عضو مجلس النواب اختتمت تصريحاتها قائلة: “تحياتي للشعب والجيش والبرلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمهم لنا”.