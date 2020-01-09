ليبيا – أكد عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي أنه لايمكن لليبي وطني غيور أن يبيع أرض ليبيا للغزو التركي كما فعل المجلس الرئاسي في طرابلس، معتبراً أن المسؤولين بالرئاسي هدفهم التمسك بالمناصب والمال.

عبدالنبي قال خلال إستضافته عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إن المجلس الرئاسي هو السبب في إفشال ليبيا لهذه اللحظة، معرباً عن أسفه إزء موقف بعض اعضاء مجلس النواب الداعمين لهذه المجموعة.

وأضاف:” للأسف زملائنا ومن كانوا ملتحقين معنا في جلسات مجلس النواب بالبداية في طبرق عام 2014 هؤلاء من نأسف عليهم لأنه عندما خرج إتفاق الصخيرات تركوا مجلس النواب وبدئوا يركضون وراء الرئاسي نتيجة لأطماع مادية لا غير نحن لازلنا نرسل الدعوات للنواب الوطنيين الذين لم يلتحقوا بالمجموعة بطرابلس لأن يلتحقوا في البرلمان ببنغازي”.

وشدد على أن الجميع ضد الإستعمار سواء أكان تركي أو غيره بدليل الإجتماع الذي عقد في بنغازي وضم كافة قبائل ليبيا.

أما بشأن القرار الصادر عن البرلمان بشأن إتهام كل من ساهم في هذه الإتفاقية بالخيانة العظمى أوضح أن القرار الصدار جرم فيه كل من ساهم بالإتفاقية سواء الرئاسي الذي يمثله فائز السراج ومعه وزير الداخلية والخارجية كما أن حكومة الوفاق ساهمت هي وأعضاء في السلك الديبلوماسي بتقديم التسهيلات والنقود علاوة على النواب الذين انشقوا والمتواجدين في طرابلس وضباط وضباط صف المقاتلين مع المليشيات .

ونوّه إلى أن قرار إلغاء الإتفاقية الموقع بين تركيا والسراج إرتكز على الإعلان الدستوري الذي يقول كل معاهدة وإتفاقية دولية يجب أن يقرها ويصادق عليها البرلمان الليبي.

وإستطرد حديثه:” أصدارنا قرار بتخويل القوات المسلحة بإخراج المطارات والموانئ والمنافذ البرية الخاضعة لسلطة المليشيات بإخراجها عن العمل وتعطيلها لأنه رأينا مطار معيتيقة، الطيران الليبي كالافريقية و الأجنحة و البراق و الليبية يأتوا بالمرتزقة هذا قرار مهم في هذا التوقيت وأخذناه عن قناعة والقوات المسلحة عليها بقصف أي مطار و ميناء حماية للشعب و الجيش الليبي”.

ختاماً دعا النواب الإلتحاق بمجلس النواب في بنغازي المقر الدستوري ومجلس النواب و الحكومة الليبية إلى ضرورة الإصطفاف خلف القوات المسلحة إستجابة لنداء الشارع ودعم القوات المسلحة لتنجز مهمتها في أقرب وقت وتحرير طرابلس للإتجاه عقبها للحديث عن حكومة و توحيد المؤسسات.