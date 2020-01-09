الولايات المتحدة – عاقبت فتاة مقاتلا في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) على استهانته بها واعتقاده بأنه لا مكان للنساء في صالة التدريب للفنون القتالية المختلطة.

وانقضت الفتاة على الرجل وتمكنت بمهاراتها من تثبيته من رقبته حتى فقد وعيه، ليتدخل المدرب لمساعدته.

وكانت آخر عبارة تلفظ بها المقاتل قبل أن يجد نفسه في قبضة الفتاة، هي: “هل تريدين جلي الصحون؟”.

واعتقد المقاتل بأن القوة أكثر أهمية من المهارات، لذلك كان رد فعله على عرض المدرب عليه مبارزة الفتاة بالقول: “فتاة؟ هل أنت جاد يا رجل؟”.

المصدر: وكالات