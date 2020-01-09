ليبيا – قال وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس إن هناك محاولات تركية من أجل منع قبرص من ممارسة حقوقها في شرق المتوسط وفي المناطق الاقتصادية.

خريستودوليديس وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي الخاص بالاجتماع الوزاري التنسيقي حول تطورات الأوضاع في ليبيا أضاف:” حاصرتنا تركيا بالكثير من الإجراءات والإكتشافات غير القانونية للغاز في شرق المتوسط”،وفقاً لموقع “صدى البلد”المصري.

وتابع نيكوس خريستودوليديس:” تدخل تركيا في السياسة الليبية يمثل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي والاتحاد الأوروبي وبما يؤجج الصراع في ليبيا”.

وأكمل نيكوس خريستودوليديس:”تدخل تركيا في ليبيا يعد خرقا للمواثيق الدولية واتفاق الصخيرات ومعايير الأمم المتحدة، ورؤيتنا تتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط”.