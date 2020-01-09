ليبيا – نفى رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي عدم تناسق سياسة حكومته بشأن الازمة الليبية إثر الجدل القائم بعد تراجع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج عن زيارة روما أمس الاربعاء.

كونتي قال في مقابلة نشرتها صحيفة “إل فوليو” وفقاً لـ”آكي”:”أرى منذ فترة من الزمن عروض خاطئة تماماً في هذا الملف، إن إيطاليا تجعل من التناغم نقطة قوة في سياستها الدولية. وأنا كرئيس لمجلس الوزراء من واجبي ضمان التماسك الكامل للتحركات أيضا وقبل كل شيء في مجال السياسة الدولية”.

وأضاف:” لقد اخترنا من البداية الانحياز إلى الشعب الليبي ورفاهيته. لتحقيق هذا الغرض، أيدنا تماشياً مع الأمم المتحدة واعتراف المجتمع الدولي بأسره حكومة الاتفاق الوطني برئاسة السراج ومع ذلك فقد حافظنا دائماً على نهج شامل يشجع الحوار مع جميع الجهات الفاعلة الليبية وتابعنا هذا الخط أيضاً في مناسبة مؤتمر باليرمو”.

كما نوّه رئيس الوزراء الايطالي بأن السيناريو الليبي كان دائماً معقداً للغاية وتقليدياً متجزأ إلى فصائل وقبائل وميليشيات ومن أجل دعم خيار حل سياسي من شأنه بسط الاستقرار بشكل دائم في البلاد ويدمج جميع مكونات البلاد بما فيها منطقة برقة، حاولت ايطاليا دائماً إقامة حوار مع المشير حفتر.