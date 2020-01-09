ليبيا – اعترض مجلس النواب على قرار الأمم المتحدة بقبول أوراق المستشار السياسي للسراج الطاهر السني مندوبا للمجلس الرئاسي لديها دون موافقة مجلس النواب واللجان المختصة به.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء قال إنهم وجهوا مذكرة قانونية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش توضح الملابسات القانونية للأمر وتطلب منه رفض قرار تعيين السني.

وأكد العقوري أن اعتماد السني مندوبا لليبيا في الأمم المتحدة يعد انتهاكا لتشريعات بلاده التي تنص على ضرورة موافقة البرلمان، واصفا هذه الخطوة بأنها اختراق لقانون تنظيم العمل السياسي والقنصلي.

وأشار إلى أن طاهر السني شخص يفتقد معايير الكفاءة والخبرة التي تطلبها وظيفة حساسة كمندوب لبلاده في الأمم المتحدة.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية أعتبر أن تعيين السني يعد خرقا لبنود اتفاق الصخيرات الذي يشترط صدور قرارات السفراء من قبل رئاسة الوزراء وتقديمه للبرلمان للموافقة أو الرفض وليس قرارا منفردا من المجلس الرئاسي.