انجلترا – صرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن بلاده تبحث بشكل جدي الموقف الذي يجب اتخاذه بشأن الاتفاق النووي الإيراني في ضوء عدم امتثال طهران الكامل.

وذكر راب “أننا ملتزمون بشكل واضح بخطة العمل الشاملة المشتركة، لكننا وصلنا إلى نقطة كان فيها عدم الامتثال شديدا للغاية في أحدث الخطوات التي اتخذتها إيران، ومن الواضح أننا سندرس بجدية ما يجب أن يحدث بعد ذلك”، مضيفا “نريد أن نرى إيران تعود إلى الامتثال الكامل”.

لكن دبلوماسيين قالوا إن القوى الأوروبية التي لا تزال تساند الاتفاق ستشدد على الأرجح موقفها إزاء إيران.

المصدر: وكالات