فرنسا – أوضح كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، آخر المستجدات بشأن مستقبله مع النادي الفرنسي، عقب الفوز بنتيجة 6-1 على سانت إيتيان، أمس الأربعاء، في كأس الرابطة.

وقال مبابي، في تصريحات عقب المباراة أبرزتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “تجديد التعاقد مع سان جيرمان؟.. أريد ببساطة لعب كرة القدم فقط والتركيز على الموسم الخاص بنا”.

وأضاف: “نحن في شهر يناير/ الثاني وهذا بداية السباق الأخير في الموسم، وتوجد ألقاب يجب أن نلعب من أجلها. هذا ليس الوقت المناسب لإزعاج الجماهير بشيء جديد”.

وتابع: “النادي هادئ والجميع يسير في نفس الاتجاه، لذلك فإن الحديث حاليًا عن أشياء خارج الملعب غير واقعي، وليس مفيدًا”.

وواصل: “أصبحت أغلى لاعب في العالم؟ أنا لاعب كرة قدم ولست محاسبًا، أؤدي وظيفتي فقط، وأحاول مساعدة فريقي”.

وأتم مبابي: “إذا كنت أغلى لاعب في العالم، فهذا يعني أن كل شيء على ما يرام”.

يذكر أن العديد من التقارير الفرنسية أكدت أن مبابي يراوغ سان جيرمان بشأن تجديد عقده، من أجل الانتقال مستقبلًا إلى ريال مدريد.

المصدر: كووورة