ليبيا – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء وانج يي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصيني وذلك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري بالإضافة إلى سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة.

بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية قال إن اللقاء شهد تبادل الرؤى بالنسبة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.

وفيما يتعلق بالقضية الليبية فقد أكد السيسي حرص مصر على وحدة واستقرار ليبيا وأهمية العمل على حلحلة الموقف الداخلي الليبي الراهن ووضع حد لحجم التدخلات الدولية غير المشروعة.

وتم التوافق في هذا الصدد على ما يمثله التصعيد الأخير في ليبيا من خطورة على أمن وسلم المنطقة بأسرها الأمر الذي يتطلب دعم كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا.