القاهرة – بحث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، امس في العاصمة المصرية القاهرة، سبل احتواء الأوضاع وعدم التصعيد بالمنطقة والحفاظ على أمن وسلامة منطقة الخليج.

جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، وفق وكالة الأنباء الرسمية بمصر.

وتناول اللقاء “تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والخليج، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة”.

كما أكد الجانبان، على “أهمية استمرار التنسيق المتبادل لاحتواء الأوضاع بالمنطقة، وعدم التصعيد، والحفاظ على أمن وسلامة الخليج”.

وحسب المصدر ذاته، توافق الجانبان، على “دعم كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا”.

وتشن مليشيات خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة “الوفاق الوطني” المعترف بها دوليا، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة الصراع الداخلي.

كما تشهد المنطقة توترا تصاعد بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتين أمريكيتين بالعراق بعشرات الصواريخ الباليستية، فجر الأربعاء، ردًا على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق “القدس”، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة الماضي.

الأناضول