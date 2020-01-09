ليبيا – قال المتخصص في الشأن الروسي الباحث التركي المعارض ” كريم هاس ” إن وسائل إعلام روسية ، اكتشفت حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعائلته على مليار دولار من حكومة السراج.

وتحدث هاس في راديو «أحوال بود»، عن خطوات أنقرة في ليبيا بالتفصيل، وأكد أن الإعلام الروسي فتح ملف أردوغان وعائلته في ليبيا ، وفقًا لما نقلته وكالة ” تركيا الآن ” .

وأوضح: «الإعلام الروسي مؤخرًا بدأ يتحدث عن حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعائلته على مليار دولار من البترول في ليبيا، بالإضافة إلى بيع شركة صهره، سلجوق بيراقدار، طائرات بدون طيار لليبيا» ، في إشارة للطائرات المسيرة التي أسقط الجيش أكثر من 10 منها .

وتناول هاس في حديثه تصريحات أردوغان حول إرسال جنود أتراك تدريجيًا لليبيا، وإعلانه أن القوات المحاربة التي أرسلها هي «فرق مختلفة» ليست من الجيش التركي. وأكد هاس أن تصريح أردوغان حول «القوى المختلفة» سيندم عليه فيما بعد.

المرصد – متابعات