ليبيا – دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس الأربعاء إلى الاتفاق على هدنة فعالة في ليبيا والبدء سريعًا في عملية سياسية،محذرًا من تحول ليبيا إلى “سوريا ثانية”.

ماس وفي تصريحات أدلى بها في بروكسل عقب لقائه مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي وفقاً لما أوردته وكالة “الأناضول”التركية قال:”لا يمكن أن تصير ليبيا سورية ثانية.. لذا فإننا بحاجة حاليًا للبدء سريعًا في عملية سياسية وللاتفاق على هدنة فعالة”،وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح أن الوضع في ليبيا خاصة حول العاصمة طرابلس صار أكثر صعوبة، مشدداً على أنه يعتزم الحيلولة دون أن تصير ليبيا مسرحًا لحرب بالوكالة.

وزير خارجية ألمانيا أضاف أن السراج أعرب خلال مباحثاتهما عن دعمه لـ”عملية برلين” خاصة وقف إطلاق النار وحظر بيع الأسلحة والعملية السياسية تحت قيادة الأمم المتحدة.