ليبيا – شدد وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس على أن اتفاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يناقض اتفاق الصخيرات وأن تدخل تركيا في ليبيا يشكل تهديدا للمنطقة وللدول الأوروبية ويعد انتهاكا للقرارات الدولية.

ديندياس وفي كلمة له بالمؤتمرالصحفي حول الاجتماع التنسيقي الوزاري الذي تستضيفه مصر لبحث التطورات في ليبيا وشرق المتوسط وفقاً لقناة “سكاي نيوز عربية” قال:” إتفاق أردوغان والسراج باطل قانونيا وغير مقبول والتدخل التركي في ليبيا يقوض الجهود الدولية لإيجاد حل للأزمة”.

ودعا ديندياس تركيا إلى احترام القانون الدولي،لافتا إلى أن اليونان تدعم جهود سلامة في حل الأزمة الليبية وكذلك مسار برلين.

وزير الخارجية اليوناني أشار إلى أن تركيا تحاول منع قبرص من تطوير مواردها في إشارة إلى عمليات التنقيب عن الغاز التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط بشكل غير قانوني وإلى مذكرة التفاهم بين أردوغان والسراج الخاصة بتعيين الحدود البحرية.