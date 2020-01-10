فيينا – واصلت أسعار النفط الهبوط في تعاملات الجمعة، مع تراجع خطر نشوب حرب بالشرق الأوسط بعد تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وزيادة مخزونات النفط الأمريكية.

وبحلول الساعة (08:13 ت.غ)، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.24 بالمئة أو 16 سنتا إلى 65.21 دولارا للبرميل.

كذلك، هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.32 بالمئة أو 19 سنتا إلى 59.37 دولارا للبرميل.

كانت أسعار النفط عمقت خسائرها في التعاملات المسائية، الأربعاء، بعد استبعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اللجوء للخيار العسكري، للرد على هجمات إيرانية.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي آنذاك، إن “الخيار العسكري للرد على الهجمات الإيرانية على قاعدتين أمريكيتين، فجر الأربعاء، مستبعد والعقوبات الاقتصادية ضد طهران ستكون الوسيلة المناسبة بالنسبة لنا”.

وصعدت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بمقدار 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، المنتهي في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تتلقى سوق النفط العالمية إمدادات جيدة في 2020 وأن نمو الطلب قد يظل ضعيفا، مما سيكبح الأسعار.

وتقدر الوكالة أن السوق قد يتوافر بها فائض مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، مما يوفر إمدادات جيدة.

كانت العقود الآجلة لخام برنت تجاوزت 70 دولارا للبرميل بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني ليلة الجمعة الماضية.

الأناضول