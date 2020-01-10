انجلترا – أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، امس، غياب هاري كين، مهاجم فريق كرة القدم الأول بالنادي، حتى شهر أبريل / نيسان المقبل لإصابة تعرض لها.

ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، “بعد التقييم المستمر من قبل طاقمنا الطبي خلال الأسبوع الماضي، يمكننا تأكيد أن هاري كين، سيخضع لعملية جراحية لإصلاح وتر تمزق من أوتار العضلة الخلفية لفخذ قدمه اليسرى”.

وأضاف البيان، “تعرض المهاجم للإصابة خلال المباراة التي خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ساوثهامتون، الأسبوع الماضي، ونصحه الأخصائيون بإجراء عملية جراحية بعد مزيد من المراجعة للإصابة”.

واختتم البيان، “ليس من المتوقع أن يؤثر قرار الخضوع لعملية جراحية على الإطار الزمني الذي سيبعد كابتن إنجلترا عن الملاعب، مع توقع عودته إلى التدريب في أبريل/نيسان المقبل”.

وأشارت مجموعة من التقارير الإعلامية، عن وضع توتنهام مجموعة من المهاجمين تحت المتابعة للتعاقد مع أحدهم في الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم الفريق، ومن أبرز الأسماء المطروحة، الإيفواري ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس، والبولندي كرزيستوف بياتيك لاعب ميلان الإيطالي.

ويحتل توتنهام هوتسبير المركز السادس في الدوري الإنجليزي (البريمرليغ) برصيد 30 نقطة بعد مرور 21 جولة، حقق فيها 8 انتصارات و6 تعادلات فيما تلقى 7 هزائم.

الأناضول