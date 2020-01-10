ليبيا – قال مدير مكتب الإعلام للقوات الخاصة الصاعقة رياض الشهيبي إن القوات الخاصة تتقدم وتسيطر على عدة أماكن بعد منطقة الوشكة ودكت المليشيات الموالية للغزو التركي بمحيط منطقة بوقرين بهجوم موسع شنته القوات المسلحة وتحاصرهم هناك.

الشهيبي أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن ذلك تم بفضل تمهيد سلاح الجو بتوجيه ضربات قاسمة دمرت آليات لمليشيات الغزو بالقرب من كوبري السدادة بعد فرارها من منطقة بوقرين.

ولفت إلى أن سرية مضادات الدروع قامت باستهداف 3 آليات وتمكنت من إصابتها مباشرة غرب سرت والسيطرة على عدة أماكن جديدة بالقرب من مدينة مصراته.