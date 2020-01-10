موسكو – أعلن البنك المركزي الروسي، امس، زيادة حصة الدولار في هيكل الاحتياطيات الدولية إلى 24.2 بالمئة في نهاية يونيو/حزيران 2019، مقابل 21.8 بالمئة قبل عام.

وقال المركزي الروسي في بيان إنه رفع حصة الذهب إلى 19.1 بالمئة من 16.8 بالمئة من هيكل الاحتياطيات الدولية خلال تلك الفترة.

وأشار إلى خفض حصة اليورو إلى 30.6 بالمئة في نفس الفترة، مقابل 32 بالمئة في نهاية يونيو/ حزيران 2018، كما تراجعت حصة اليوان الصيني إلى 13.2 بالمئة من 14.7 بالمئة.

وخفض المركزي الروسي حصة الجنيه الاسترليني إلى 6 بالمئة من 6.3 بالمئة ، كما خفض حصة العملات الأخرى في الهيكل العام للاحتياطيات من 6.9 بالمئة من 8.4 بالمئة في إشارة إلى الين الياباني والدولار الكندي والأسترالي.

ويشير البيان إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية والذهب لدى المركزي الروسي خلال الفترة المذكورة بمقدار 58.5 مليار دولار إلى 516.8 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية، عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة، وتتألف من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.

الأناضول