اليابان – أوعزت الحكومة اليابانية، الجمعة، لقوات الدفاع البحرية بإرسال مدمرة وطائرات دورية إلى الشرق الأوسط، لحماية سفنها التجارية التي تعبر المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” المحلية ان الحكومة اليابانية أمرت قوات الدفاع الذاتي البحرية بإرسال مدمرة وطائرات دورية إلى الشرق الأوسط في مهمة لجمع المعلومات.

وبحسب الوكالة، فإن الهدف من العملية التي صادقت عليها الحكومة أواخر العام الماضي، تهدف للمساعدة في تأمين عبور آمن للسفن اليابانية التجارية من المياه في المنطقة.

وقالت إنها تأتي وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران رغم أن المخاوف من نشوب حرب شاملة قد تبددت مؤخرًا.

من جانبها، أفادت صحيفة “ذا جابان تايمز” الإخبارية بأن ما سترسله اليابان عبارة عن طائرتين دوريتين مضادة للغواصات من طراز ” P-3C” ومدمرة “تاكانامي” تزن 4 آلاف و650 طنا، في مهمة “لجمع المعلومات الاستخباراتية” في المياه قبالة عمان واليمن.

ومن المقرر أن تغادر الطائرتان اليابان، السبت، على أن تبدأ القيام بدوريات في وقت لاحق من الشهر الجاري، فيما ستنطلق المدمرة القادرة على حمل مروحية ومجهزة بنظام إطلاق صواريخ عمودية ومدفع من عيار 127 ملم، في أوائل فبراير / شباط المقبل، على أن تبدأ مهمتها بحلول نهاية الشهر نفسه.

ويشار أن اليابان تعتمد بشكل كبير على واردات النفط من الشرق الأوسط وتحافظ على علاقة جيدة مع معظم دول المنطقة، بما في ذلك إيران، وفق “جابان تايمز”.

ومؤخرًا تصاعد التوتر بين إيران و الولايات المتحدة على خلفية اغتيال الأخيرة قاسم سليماني، قائد فليق القدس التابع للحرس الثوري، وقياديين آخرين بغارة جوية في العراق.

لتردّ طهران بشن هجوم بصواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنوداً أمريكيين في الأنبار (غرب) وأربيل (شمال).

الأناضول