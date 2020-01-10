ليبيا – أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش الوضع في ليبيا عبر الهاتف مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

البيان أوضح بحسب ما نقلته وكالة “روسيا اليوم” أن المحادثات تناولت الوضع في ليبيا بما في ذلك مراعاة البيان المشترك لقادة روسيا وتركيا الذي تم تبنيه خلال زيارة فلاديمير بوتين إلى اسطنبول في 8 من يناير.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على أن الرئيسين أعربا عن الحاجة إلى زيادة الجهود الدولية لحل الأزمة في ليبيا بالوسائل السلمية عن طريق تسهيل إقامة حوار سياسي بين أطراف النزاع.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في تصريح لذات المصدر إن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الليبية حيث جدد الرئيس المصري تأكيد موقف بلاده الثابت تجاه ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تلقي بتداعياتها السلبية على مجمل القضية من كافة الجوانب وتقوض المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وبدوره أكد بوتين سعي روسيا لتحقيق الحل السياسي المكتمل في ليبيا حيث تم التوافق في هذا السياق على تكثيف الجهود المشتركة للتركيز على تسوية الأزمة من خلال إطار شامل يتضمن جميع عناصر القضية على نحو يدعم جهود مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، ويلبي طموحات الشعب الليبي ويفعل إرادته.