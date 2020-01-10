ليبيا – إستقبل كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجي التونسي صبري باش طبجي كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجي أمس الخميس جون إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس.

اللقاء تطرق وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية التونسية إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الملف الليبي.

وأكد الجانبان على ضرورة وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتم الاتفاق على تعزيز المزيد من التشاور والتنسيق الثنائي بخصوص هذا الملف في مجلس الأمن على ضوء انضمام تونس كعضو غير دائم في هذا الهيكل الأممي للفترة 2020-2021 باعتبارها صوت الدول العربية والافريقية.