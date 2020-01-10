إسبانيا – كشف تقرير صحفي، اليوم الجمعة، عن رد فعل لاعبي ريال مدريد، بعد خسارة الغريم التقليدي برشلونة أمام أتلتيكو مدريد (2-3)، في الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسباني، في السعودية.

ووفقا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن بعض لاعبي ريال مدريد منزعجون من خسارة برشلونة، لأنهم أرادوا مواجهة الفريق الكتالوني في نهائي كأس السوبر.

وكان ريال مدريد قد تغلب على فالنسيا (3-1)، يوم الأربعاء الماضي، في المباراة الثانية للدور نصف النهائي، وبالتالي سيكون النهائي بينه وبين جاره وعدوه اللدود أتلتيكو، يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، في مدينة جدة.

يذكر أن الكلاسيكو الأخير بين المنافسين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة انتهى بالتعادل السلبي، يوم 18 ديسمبر الماضي، على ملعب “كامب نو”، وذلك ضمن مباريات “الليغا”.

المصدر: وكالات