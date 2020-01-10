طوكيو – يتوجه رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، السبت، إلى منطقة الخليج في جولة تستمر 5 أيام بهدف المساعدة على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، على خلفية اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، بغارة جوية أمريكية في العراق.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا، في مؤتمر صحفي، الجمعة، بالعاصمة طوكيو “إن رئيس الوزراء سيلتقي زعماء السعودية والإمارات وعُمان”، حسب ما نقلته وكالة أنباء “كيودو” المحلية.

وأضاف سوجا أن “آبي سيتبادل وجهات النظر مع (زعماء) الدول الثلاث التي تلعب أدوارًا هامة في تهدئة التوترات وتحقيق الاستقرار للوضع في المنطقة”.

وجاء الإعلان عن الزيارة بعد ورود تقارير تحدثت عن إلغاء آبي خططه لزيارة الشرق الأوسط في أعقاب حادثة اغتيال سليماني.

وترتبط جولة آبي الشرق أوسطية بخطط طوكيو لنشر قوات يابانية في خليج عمان، الجزء الشمالي من بحر العرب، ومضيق باب المندب الذي يصل البحر الأحمر بخليج عدن.

وبحسب سوجا، فإن “آبي ينوي طلب التعاون لضمان ملاحة آمنة واستقرار امدادات الطاقة” إلى بلاده.

وتستورد اليابان، ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم، نحو 90% من احتياجاتها من النفط الخام من الشرق الأوسط.

الأناضول