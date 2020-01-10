العراق – اكد رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، إنه توجه بطلب إلى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لإرسال مندوبين لتطبيق قرار مجلس النواب العراقي بانسحاب القوات الأمريكية.

وأفاد المكتب الإعلامي ل‍عبد المهدي، في بيان صدر اليوم الجمعة، بأن الأخير تلقى مساء أمس الخميس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، “تناول التطورات الأخيرة ورغبة مختلف الأطراف بمنع التصعيد والذهاب إلى حرب مفتوحة”.

وأكد عبد المهدي أن العراق رفض ويرفض كافة العمليات التي تنتهك سيادته، بما في ذلك العملية الأخيرة التي استهدفت قاعدتي عين الأسد وأربيل، مشيرا إلى أن العراق يبذل جهودا حثيثة ويتصل بكافة الأطراف لمنع تحوله إلى ساحة حرب.

كما طلب عبد المهدي من وزير الخارجية الأمريكي “إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات الأمريكية من العراق”، موضحا أن العراق حريص على إبقاء أحسن العلاقات بجيرانه وأصدقائه في المجتمع الدولي.

وأشار عبد المهدي إلى أن “هناك قوات أمريكية تدخل للعراق وطائرات مسيرة أمريكية تحلق في سمائه بدون إذن من الحكومة العراقية، وأن هذا مخالف للاتفاقات النافذة”.

المصدر: RT