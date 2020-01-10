انجلترا – واصل الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، احتكاره لجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه بها للمرة الرابعة خلال الموسم والسابعة في مشواره.

وأعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز “البريمير ليغ” عبر شبكة الإنترنت، عن فوز كلوب بجائزة مدرب شهر ديسمبر، ليعادل إنجاز بيب غوارديولا، كأكثر مدرب يتوج بجائزة مدرب الشهر في موسم واحد.

وقاد كلوب فريق ليفربول إلى الفوز في جميع مبارياته الخمسة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال لقاءات الشهر الماضي، حيث تغلب على إيفرتون، بورنموث، واتفورد، ليستر سيتي، وولفرهامبتون، ليواصل “الريدز” حفاظه على سجله الخالي من الهزائم على ملعبه بالدوري للمباراة الـ 51 على التوالي.

المصدر: وكالات