الولايات المتحدة – كشف الأمريكي ديلون دينيس من فريق كونور ماكغريغور، تفاصيل المشاجرة التي نشبت بعد نزال الإيرلندي والروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA).

ونقل موقع “MMA Junkie” عن ديلون دينيس، البالغ من العمر 26 عاما، قوله إن “نورمحمدوف لم يضربني. كان الأمر مضحكا للغاية عندما قفز على الشبكة، وكانت يداه وساقاه مرفوعة، لم أكن أعرف بالضبط كيف أراد أن يضربني بيديه أم بقدمه. أخذت احتياطي، ووجهت له ضربة باليمنى. أتذكر أنه ترنح نحو الأمام، وحينها ضربته بلكمة من أسفل فكه (Uppercut)”.

وأضاف: “لقد كانت حالة من الفوضى تماما. بدأ الجميع بالشجار، وظهر رجال الشرطة حولهم، لكن حبيب لم يلمسني. لقد ضربته بعض اللكمات الجيدة، حاول الهرب مني، لكنني أمسكت برأسه وأخذت أوجه له الضربات (Uppercut)، لقد كانت سريعة جدا”.

يذكر أن حبيب نورمحمدوف أجبر كونور ماكغريغور على الاستسلام في ذلك النزال الذي جمعهما، في أكتوبر 2018.

المصدر: وكالات