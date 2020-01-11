اكتشاف تاريخي عمره 4 آلاف عام في مصر

اكتشاف تاريخي عمره 4 آلاف عام في مصر

مصر – اكتشف باحثون خريطة قديمة يُعتقد أنها أول كتاب مصور بالتاريخ في مصر، ويعد دليلا يوضح الطريق إلى عالم “أوزوريس”، إله الموت.

وقالت ريتا لوكاريلي عبر صحيفة “نيويورك تايمز”: “كان المصريون القدماء مهووسين بالحياة بكل أشكالها. الموت بالنسبة لهم كان حياة جديدة”.

ويمكن أن يصل عمر الكتاب المكتشف إلى 4 آلاف عام، وربما يكون أقدم نسخة موجودة على الإطلاق. ويعد الكتاب عبارة عن نسخة من “Book of Two Ways”.

ولم تكن النصوص القديمة مجلدات مستقلة، بل كُتبت داخل التابوت الحجري.

وعبّرت نقوش هذا الكتاب بوضوح عن سرد Book of Two Ways، في حين عُثر على القطع الأثرية الأخرى الموجودة داخل القبر، كما لو كانت لفرعون منتوحتب الثاني، الذي تولى العرش حتى عام 2010 قبل الميلاد.

وتتضمن الصور العديد من البوابات الموضحة، بالإضافة إلى خطين للربط يشيران إلى طريقين إلى الحياة الآخرة.

وكشف علماء الآثار أن معظم محتويات القبر المدروس مدمرة أو منهوبة أو متآكلة، ولكن بطريقة أو بأخرى عُثر على زوج من لوحات الأرز المميزة بالهيروغليفية أو الصور.

وتمكن الخبراء من معرفة تفاصيل الكتابة تبعا لاختفاء معظم الطلاء، باستخدام برنامج عالي الدقة، مع التركيز على الخدوش التي بقيت في الكتاب.

وقال هاركو ويلمز، عالم مصريات في جامعة لوفين في بلجيكا، في حديثه عن هذا الكتاب لصحيفة نيويورك تايمز: “النص يدور حول إله الشمس الذي يمر بهذه الحلقة النارية الواقية للوصول إلى أوزوريس”.

المصدر: إكسبريس