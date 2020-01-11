الجزائر – أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، عن تصفية “إرهابيين خطيرين” بمدينة جيجل شرق العاصمة الجزائر.

وجاء في بيان الوزارة أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر اليوم 10 يناير 2020، على إرهابيين خطيرين اثنين، إثر كمين بمنطقة مشاط ببلدة الميلية التابعة لمدينة جيجل”.

وأضاف البيان أن “الأمر يتعلق بالإرهابي عوقة محيي الدين المكنى (أبو عبيدة) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993، والإرهابي لعور شوقي المكنى (إبراهيم أبو مسلم) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995”.

ومكنت العملية من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف، وثلاثة مخازن مملوءة، ومنظارين ليليين ومعدات أخرى.

المصدر: وزارة الدفاع الجزائرية