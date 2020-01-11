روسيا – نفت وزارة الدفاع الروسية صحة بيان للبنتاغون حول اقتراب “عدائي” لسفينة حربية تابعة لروسيا من مدمرة أمريكية في بحر العرب، قائلة إن الأخيرة هي من تسببت في خطر الاصطدام.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نشرته مساء اليوم الجمعة: “التصريحات المروجة الصادرة عن ممثلي الأسطول الـ 5 للقوات البحرية الأمريكية حول اقتراب مزعوم لسفينة روسية من مدمرة Farragut في بحر العرب لا تتوافق مع الحقيقة”.

وأوضحت: “المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية، والتي كانت على اليمين من مسار السفينة الحربية الروسية المتجهة نحو الأمام، هي بالذات من خرق بشكل صارخ القواعد الدولية لمنع حدوث اصطدامات بين السفن في البحر، من خلال تنفيذ مناورة لقطع مسار السفينة الروسية”.

وشدد البيان الروسي على أن “التصرفات غير المهنية لطاقم المدمرة الأمريكية تمثل انتهاكا متعمدا للقواعد الدولية لأمن الملاحة البحرية”، وتابع: “عمل طاقم السفينة الحربية الروسية بشكل مهني ونفذ مناورة أتاحت منع وقوع اصطدام مع السفينة المنتهكة”.

واستندت وزارة الدفاع الروسية إلى فحوى اتفاق القواعد الدولية لمنع اصطدامات بين السفن في البحر، الموقع عام 1972، والذي جاء فيه: “حينما تتجه سفينتان مزودتان بمحركات ميكانيكية بمسارين متقاطعين، مما يتسبب في خطر اصطدام، يجب على السفينة، التي تسير في اليسار، أن تعطي حق الأولوية للسفينة الأخرى مع السعي، إذا أتاحت الظروف، إلى تفادي تقاطع المسارين”.

كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن لقطات الفيديو، التي نشرها البنتاغون، توثق انتهاك السفينة الأمريكية للقواعد الدولية للملاحة.

المصدر: وكالات