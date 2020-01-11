تايلاند – نجا المنتخب العراقي من الهزيمة أمام نظيره البحريني (2-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما.

ووضع البحريني هاشم عيسى “الأحمر” في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول. وأدرك العراقي البديل أمير العماري التعادل “لأسود الرافدين”، في الدقيقة 65.

وتقدم المنتخب البحريني مرة أخرى بهدف سجله لاعبه محمد مرهون جاسم، في الدقيقة 86، ولكن العراقي البديل محمد نصيف اقتنص هدف الفوز لبلاده، في الوقت القاتل عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، على ملعب “تاماسات” في تايلاند.

وحصد العراق بذلك النقطة الثانية له في هذه البطولة، عقب تعادله في مستهل مشواره أما أستراليا بهدف لكل منهما.

بينما حصل المنتخب البحريني على أول نقطة له في المجموعة، بعد تعرضه لهزيمة ساحقة أمام مستضيف البطولة منتخب تايلاند بخماسية.

وستقام المباراة الثانية في الجولة الثانية ضمن منافسات هذه المجموعة، بين منتخبي أستراليا وتايلاند، في وقت لاحق من اليوم، على ملعب “راجامانجالا” في العاصمة بانكوك.

المصدر: وكالات