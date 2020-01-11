القبض على مسلح “إيراني” بالقرب من منتجع ترامب في فلوريدا (صور)

القبض على مسلح “إيراني” بالقرب من منتجع ترامب في فلوريدا (صور)

الولايات المتحدة – القت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم السبت، على رجل مسلح فوق جسر يقع شمالي منتجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “مار لاغو”، بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأفادت تقارير وسائل الإعلام المحلية إنه مواطن إيراني. ولم يكن لدى الرجل أي عنوان معروف وتم احتجازه مساء الجمعة.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، تلقت الشرطة بلاغا صباح الجمعة عن وجود شخص يشتبه به على جسر فلاغر، وبعد القبض عليه، اكتشفت أن الشخص مواطن إيراني وكان بحوزته منجل وفأس وسكين، كما كان بحوزته أيضا 22 ألف دولار أمريكي نقدا.

ونقلت الشرطة في بيان أن الرجل سيمثل أمام المحكمة بعد استكمال التحقيق معه.

المصدر: وكالات