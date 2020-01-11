أبخازيا – أصدرت المحكمة العليا في أبخازيا قرارا بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها راؤول خاجيمبا، وذلك على خلفية الاحتجاجات في البلاد ومطالبة المحتجين برحيل الرئيس.

ورحبت قوى المعارضة بقرار المحكمة وطالبت بتسليم السلطة إلى البرلمان حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

من جهتها، اعتبرت الرئاسة قرار المحكمة غير شرعي، لأنه “صدر وسط انتهاكات فظة للقانون”، حسب بيان المكتب الصحفي للرئيس خاجيبما، الذي يعتزم الطعن بهذا القرار.

وأشارت الرئاسة إلى أن إصدار القرار جرى على خلفية أعمال الشغب واقتحام المقرات الحكومية واقتحام مكتب الرئيس ومحاصرة مقر المحكمة العليا.

وعلى خلفية هذه التطورات، عقد الرئيس خاجيمبا اجتماعا مع نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي رشيد نورعلييف، الذي وصل إلى البلاد، اليوم الجمعة، لبحث الأوضاع في الجمهورية وسبل تطبيعها.

وكان المحتجون قد اقتحموا، أمس الخميس 9 يناير، مكتب الرئاسة في سوخوم، مطالبين برحيل خاجيمبا. وعقد الأخير اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي ولم يستبعد فرض حالة الطوارئ في البلاد، فيما تبنى البرلمان مذكرة دعت راؤول خاجيمبا لتقديم الاستقالة.

ولا تزال الاعتصامات أمام المباني الحكومية مستمرة.

يذكر أن راؤول خاجيمبا، الذي يقود أبخازيا منذ عام 2014، فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في سبتمبر الماضي، متقدما على منافسه ألخاس كفيتسينيا بفارق ضئيل (47.39% مقابل 46.17%). وطعن كفيتسينيا في نتائج الانتخابات.

المصدر: وكالات