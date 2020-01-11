ليبيا – قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن إن 6 مسلحين سوريين موالين لأنقرة في معارك القتال الدائرة في ليبيا.

عبد الرحمن وفي اتصال هاتفي مع صحيفة “الوطن” المصرية أضاف:”المسلحون الذين قتلوا كانوا قد خرجوا خلال الدفعات الماضية من سوريا عبر تركيا إلى ليبيا”، مشيرا إلى أن أنقرة قامت بتهريب 2000 من العناصر المسلحة إلى ليبيا خلال الأيام الماضية في دفعات مختلفة.

وتابع عبد الرحمن :”المسلحون المدعومون من أنقرة خرجوا من عفرين وشرق الفرات وحلب وشمال حلب إلى تركيا وتم تجهيزهم للسفر إلى ليبيا للقتال بجانب قوات فائز السراج”.