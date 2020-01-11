ليبيا – شدد الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري على أن قوات الجيش ستستمر في حربها على المجموعات الإرهابية المصنّفة بقرارات من مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أنه لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلا بالقضاء التام عليها.

المسماري أشار في بيان مصور أمس الخميس بحسب موقع قناة “العربية” إلى أن هذه المجموعات قد استولت على العاصمة طرابلس وتتلقى الدعم من بعض الدول والحكومات التي تزودها بمعدات عسكرية وذخائر وأسلحة مختلفة فضلاً عن الطائرات الهجومية المسيّرة التي تقوم بنقل أعداد كبيرة من الإرهابيين للقتال ضد الجيش.

ورغم ترحيبه بالمساعي الروسية لإحلال السلام وتقيق الاستقرار في ليبيا أكد المسماري على أن الحديث عن عملية سياسية فاعلة تؤدي إلى تشكيل حكومة تمتلك الإرادة والقدرة على إنفاذ قراراتها في كل ربوع البلاد غير ممكن قبل حل المليشيات ونزع أسلحتها الذي أصبح مطلباً وطنياً ودولياً بشكل يقود لتنفيذ ترتيبات أمنية في العاصمة تنتج مشهداً أمنياً يمكن معه الدخول في عملية سياسية.