إسبانيا – أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت، أن مهاجمه الأوروغوياني، لويس سواريز، سيخضع لعملية جراحية في الركبة.

وذكر “البارسا” في بيان نشره عبر موقعه، أن سواريز سيخضع غدا الأحد، لتدخل جراحي في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى.

وأشار البيان إلى أن الطبيب رامون كوجات، سيشرف على العملية، وسيتم بعدها نشر تفاصيل أكثر حول حالة اللاعب.

وخاض سواريز 23 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، وسجل 14 هدفا، 11 منها في مسابقة الدوري الإسباني، و3 في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى ذلك، فالأوروغوياني هو أكثر من صنع الأهداف في الدوري الإسباني حتى الآن، برصيد سبع تمريرات حاسمة.

وسيكون لغياب سواريز تأثير كبير على برشلونة، الذي يمر حاليا بمرحلة حرجة، بسبب تخبطه في سلسلة من النتائج السلبية، كما أن هذا الغياب، يأتي في وقت يخوض فيه “البارسا”، العديد من المباريات الهامة، سواء في الدوري المحلي أو في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: fcbarcelona.com