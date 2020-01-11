بورش تعدّل Macan وتجعلها أكثر قوة

ألمانيا – أطلقت بورش نماذج معدلة من سيارات Macan، وزودت هذه المركبات بمواصفات تجعلها من بين أسرع السيارات رباعية الدفع وأكثرها تميزا.

وحصلت GTS 2020 Macan على تحسينات في التصميم الخارجي شملت تصميم الشبك الأمامي لغطاء المبرد، وزودت بفتحات هوائية أكبر، وعجلات رياضية بمقاس 20 إنشا، وجنح صغير على مؤخرة الهيكل.

وزودتها بورش بمحرك توين تيربو بـ 6 أسطوانات وسعة 2.9 ليتر وعزم 375 حصانا، أي أقوى بـ 15 حصانا من محرك Macan السابقة، قادر على الوصول بها إلى سرعة 261 كلم/ساعة.

ويعمل هذا المحرك مع علبة سرعة PDK أوتوماتيكية معدلة، لزيادة تسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 4 ثوان ونصف الثانية.

كما أتت GTS 2020 Macan بأقراص مكابح رياضية أمامية بقياس360 ملم، وخلفية بقياس 330 ملم، ويمكن أيضا طلب أقراص مصنوعة من الكربون والسيراميك بمقاسات 365 و370 ملم.

المصدر: وكالات