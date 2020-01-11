بينها موقعة توتنهام وليفربول.. تعرف على مواعيد أبرز مباريات السبت

بينها موقعة توتنهام وليفربول.. تعرف على مواعيد أبرز مباريات السبت

انجلترا – تقام اليوم السبت، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها، مواجهة توتنهام وضيفه ليفربول، في قمة المرحلة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، بحسب توقيت مكة المكرمة

دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

بلاتينيوم الزيمبابوي # الأهلي المصري – 16:00

ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي # اتحاد العاصمة الجزائري – 16:00

فيتا كلوب الكونغولي # الترجي التونسي – 19:00

بيترو أتلتيكو الأنغولي # الوداد المغربي – 19:00

الهلال السوداني # النجم الساحلي – 22:00

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس # أرسنال – 15:30

تشيلسي # بيرنلي – 18:00

ليستر سيتي # ساوثهامتون – 18:00

مانشستر يونايتد # نوريتش سيتي – 18:00

توتنهام هوتسبير # ليفربول – 20:30

الدوري الإيطالي

كالياري # ميلان – 17:00

لاتسيو # نابولي – 20:00

إنتر ميلان # أتلانتا – 22:45

المصدر: RT