ليبيا – قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي مظفر أكسوي إن تركيا تعتزم التوقيع بحلول فبراير على اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا قبل عام 2011 وذلك في مسعى لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في ليبيا.

أكسوي أكد في تصريح لوكالة “رويترز” اليوم الجمعة على أن البلدين قريبان من توقيع مذكرة تفاهم حيث انتهى العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة حيث سيجري حل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان.

ونوّه إلى أن الاتفاق الذي من المقرر توقيعه في وقت لاحق هذا الشهر أو في فبراير سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأضاف أنه في ظل توقف المشروعات في ليبيا في الوقت الراهن بسبب القتال فإن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن. ورأى أكسوي أنه رغم الاضطرابات مازالت التجارة الليبية التركية نشطة إذ تبلغ صادرات تركيا لليبيا ملياري دولار سنوياً والواردات 350 مليون دولار. ختاماً لفت إلى أنه جرى توقيع عقود جديدة لمشروعات مثل محطات طاقة وإسكان ومراكز تجارية وجرى توقيع خطابات ائتمان لبعضها لكن ليسوا بمقدورهم الذهاب منذ أبريل لأسباب أمنية وفقاً لقوله.