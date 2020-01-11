تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد في الصين

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد في الصين

الصين – أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت، أن مريضا فارق الحياة بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وقالت إدارة مدنية يوهان في بيان: ” تم تسجيل 41 حالة يعتقد أنها تحمل فيروس كورونا الجديد، وتعافي شخصين بالفعل وتم إخراجهما من المستشفى، إلى أن شخصا آخر قد فارق الحياة، وباقي الحالات مستقرة حتى الآن”​​​.

هذا وأعلنت وسائل إعلام صينية رسمية يوم الخميس الماضي أن تحقيقا طبيا مبدئيا بشأن انتشار حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي توصل إلى احتمال ظهور نوع جديد من فيروس كورونا.

وينتشر فيروس كورونا عبر العطس ولمس الشخص المصاب ويؤدي إلى إصابة الأشخاص بالإنفلونزا أو بعض الأمراض التنفسية.

وقال الإعلام الرسمي الصيني إن الفيروس الجديد يختلف عن أنواع فيروس كورونا المنتشرة سابقا.

وظهرت حالات محتملة مشابهة في كل من هونغ كونغ وكوريا الجنوبية.

ويثير الفيروس الجديد مخاوف من إعادة انتشار أوبئة مثل مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) الذي أدى لإصابة 8000 شخص ووفاة 800 شخص في الصين وعدة دول أخرى بين عامي 2002 و2004.

المصدر: وكالات