عُمان – أدى هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم السبت، اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطانا لعمان خلفا لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد.

وقالت الحكومة العمانية في تغريدة إن: “السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد يؤدي القسم سلطانا للبلاد، إثر انعقاد مجلس العائلة المالكة وتقريره تثبيت من أوصى به السلطان قابوس بن سعيد”.

وفارق السلطان قابوس بن سعيد الحياة أمس الجمعة عن سن ناهزت 79 عاما بعد صراع مع المرض.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام لأربعين يوما.

المصدر : RT