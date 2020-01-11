الولايات المتحدة – نشر البنك الدولي، امس توقعات سنوية لحالة الاقتصاد العالمي ومن ضمنها لروسيا، وتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي في 2020 بنحو 2.5%.
وقال البنك الدولي في التقرير، إنه “يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.5% في 2020، في ظل تعافي الاستثمارات والتجارة بشكل تدريجي بعد ضعف كبير في العام الماضي”.
إلا أن البنك الدولي أشار إلى أن مخاطر انخفاض النمو الاقتصادي ما تزال قائمة.
وتوقع البنك أن يتباطأ نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 1.4% في 2020، وعزا ذلك بشكل جزئي إلى “الضعف المستمر في التصنيع”، على أن يتسارع النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية هذا العام إلى 1.4%.
ووفقا لتوقعات البنك الدولي سيتباطأ الاقتصاد الأمريكي إلى 1.8% هذا العام، ما يعكس التأثير السلبي لزيادة التعريفات الجمركية وزيادة حالة عدم اليقين، بالإضافة إلى ذلك، يتوقع خبراء البنك حدوث “تباطؤ معتدل” في الاقتصاد الصيني إلى 5.9%.
أما الاقتصاد الروسي فقد توقع البنك أن ينمو خلال العام الجاري بنسبة 1.6% وفي العاميين 2021 و2022 بنسبة 1.8%.
المصدر: “نوفوستي”