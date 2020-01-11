الخرطوم – اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، امس أن بلاده تمتلك “فرصة تاريخية” لتحقيق السلام.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن حمدوك بمطار العاصمة الخرطوم، عقب عودته، من زيارة تاريخية إلى منطقة “كاودا” المعقل الرئيسي لـ”الحركة الشعبية/ شمال” (متمردة)، بولاية جنوب كردفان (جنوب).

وقال حمدوك: “من خلال الزيارة، شعرنا برغبة صادقة في السلام. الزيارة ستفتح المجال واسعاً لتحقيق السلام في فترة وجيزة”.

وأشار حمدوك إلى أنّ “الزيارة تلمست رغبة المواطنين في السلام بعد إدارة نقاش جاد في اجتماعات مغلقة ولقاءات مفتوحة”.

وتابع: “السودان يمتلك الآن فرصة تاريخية لتحقيق السلام”.

من جهة ثانية، وصل مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، الجمعة، عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق ركن شمس الدين كباشي، للانضمام إلى وفد الحكومة لمحادثات السلام الجارية، وبرفقته خبراء في مجالات الإدارة والقانون والتخطيط الاستراتيجي، بحسب المصدر نفسه.

وفي 10 ديسمبر/ كانون أول الماضي، بدأت جولة مباحثات جديدة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا.

وتركز مفاوضات جوبا على 5 مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.

وإحلال السلام في السودان، هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائد الحراك الشعبي.

ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل “الحركة الشعبية/ قطاع الشمال”، الحكومة في ولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وتعاني الحركة انقسامات حادة، بعد أن أصدر مجلس التحرير الثوري لها، في يونيو 2017، قرارا بعزل رئيسها مالك عقار، لتنقسم إلى جناحين، الأول بقيادة الحلو، والثاني بقيادة عقار.

الأناضول