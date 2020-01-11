طهران – أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن أسف بلاده الشديد للخطأ الكارثي الذي أدى الى إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، واصفا الحادث بـ”الخطأ الذي لا يغتفر”.

جاء ذلك في بيان صادر عن روحاني السبت.

وقال روحاني : “للاسف أن خطأ بشريا واطلاقا خاطئا أسفر عن كارثة كبرى راح ضحيتها العشرات من الابرياء”، بحسب ما أوردته وكالة “فارس” الإيرانية.

وأضاف أن الحادثة الأليمة ليست قضية يمكن العبور منها بسهولة، مشددا على وجوب مواصلة التحقيقات لتحديد جميع أسبابها.

وأكد أن بلاده ستحاسب المسؤولين عن “هذا الخطأ الذي لا يغتفر”.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت هيئة الأركان الإيرانية في بيان، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية، إثر “خطأ بشري”، لحظة مرورها فوق “منطقة عسكرية حساسة”.

وفي 8 يناير/كانون الثاني الجاري، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز “بوينغ 737″؛ ما أسفر عن مصرع 176 شخصا، هم 82 إيرانيا و63 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.

الأناضول