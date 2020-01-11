ليبيا – قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري إن البرلمان إنخرط منذ عام 2015 في العملية السياسية وحاول قدر المستطاع الذهاب في هذا الإتجاه وصولاً لحل الأزمة الليبية رغم أن التيار الإسلامي المتشدد في ليبيا إنقلب على الشرعية عام 2014 ورغم حرص البرلمان على التسوية السياسية جعله يتجه نحو إتفاق سياسي أنتج المجلس الرئاسي.

المسماري أشارت خلال مذاخلةى هاتفية عبر برنامج “نبض الوطن” الذي يذاع على قناة ” ليبيا روحها الوطن” أمس الخميس وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الرئاسي أصبح أداة من أدوات الأزمة في ليبيا.

ولفتت إلى أن المجتمع الدولي تأخر في الحديث عن إمكانية التسوية السياسية هو ما أوصل البلاد لهذه المرحلة خاصة بعد منح الرئاسي الشرعية للمجلس السياسي رغماً عن البرلمان وإدخال السراج ومجلسه لطرابلس متغاضياً عن الترتيبات الأمنية التي يؤكد عليها الإتفاق السياسي بشكل كبير.

وإعتبرت أن إهمال المجتمع الدولي وتغاضي بعثة الأمم المتحدة عن الترتيبات الأمنية جعلا السراج يغرق في وحل المليشيات و العصابات الإرهابية و الخارجين عن القانون في العاصمة، منوهةً إلى أن الجيش لم يتدخل إلا عندما فقد الأمل بأن يكون هناك حل سياسي يفضي لحالة من الاستقرار.

كما شددت على ضرورة تغيير المشهد الأمني في العاصمة فقد كان من المفروض أن يتغير حسب ترتيبات أمنية تخرج المليشيات المسلحة من العاصمة وتبعدها و تسلم أسلحتها الثقيلة و المتوسطة للمعسكرات لكن بالعكس المجلس الرئاسي أعاد نفس الجماعات المسلحة مره أخرى و كون منها الداخلية و الحرس الرئاسي وما يسمى الجيش الآن مما جعل العقداء و الرتب العسكرية الكبيرة تعمل تحت إمرة المليشيات.

وإستطردت حديثها:” 2020 ليست كـ 2015 فمجلس النواب عندما أرغمه المجتمع الدولي على الدخول في تسوية سياسية غير متكافئة لم يكن هناك مؤسسة عسكرية تحمي الشرعية، الموقف الشعبي الذي لاحظناه يدل على أن المؤسسة العسكرية لا تحظى بدعم الشرعية فقط بل الشرعية الشعبية التي لا يستطيع المجتمع الدولي أن يرغمها على التدخل بشراكة مع تيار إرهابي يحاربه العالم كله.”.

وأوضحت أن المجتمع الدولي يحاول التمسك بالجانب السياسي لآخر لحظة وإرغام الليبيين الدخول في شراكة مع تيار إرهابي تحاربه الدول الأخرى، مؤكدةً على أن الجيش ومن خلفه البرلمان بكل دعمه السياسي و الشعب الليبي لا يمكن أن يتراجع.