ليبيا – أكد المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني أحمد قذاف الدم أن معركة طرابلس ليست سياسية وإنما معركة بين الجيش والعصابات التي تسيطر على مقدرات ليبيا بقوة السلاح.

قذاف الدم وفي لقاء مع قناة “روسيا اليوم” أمس الجمعة صرح بأن ليبيا جزء مما يشهده العالم العربي والإسلامي والحملة التي تنفذ بخطط جهنمية على الأمة بأكملها.

وشدد على أن شمس ليبيا ستشرق من جديد بعد أن سقط القناع والتحم الشعب مع الجيش الوطني، مشيرا إلى أنه متفائل لما يحدث هذه الأيام في ليبيا.

وبخصوص التدخل التركي في ليبيا ومساندة أنقرة لحكومة الوفاق في طرابلس،أفاد قذاف الدم بأن تركيا في الوقت الضائع وظُللت وأقحمت في الفخ الليبي.

وتابع قائلا:”اليوم لا أخاف على طرابلس.. أخاف على اسطنبول وتركيا.. تركيا دولة إسلامية جرّت إلى الفخ الليبي”،مضيفا أنه يتمنى أن تراجع أنقرة خطواتها.

وأوضح أنه كان على تركيا أن تعتذر لما حدث في ليبيا بعد 2011 وتكون وسيطا بين الفرقاء في البلاد إلا أنها وعلى العكس تقوم بإرسال المسلحين والأسلحة، مشيرا إلى أن كل المعلومات تصلهم بالتفاصيل من اسطنبول بخصوص الأسلحة التي ترسل إلى طرابلس فور شحنها.

المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني ذكر أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ضحية منذ أن أتى بفرقاطة إلى التراب الليبي، مؤكدا أنه يُقاد بتعليمات ويعيش ضغوطات من المجموعات المحيطة به.