صربيا – قاد نوفاك دجوكوفيتش، المصنف ثانيا عالميا، منتخب بلاده صربيا إلى نهائي كأس رابطة المحترفين للتنس، على حساب روسيا، بتغلبه اليوم السبت، على دانييل مدفيديف، المصنف خامسا.

وحسمت صربيا المواجهة بالفوز في مباراتي الفردي، مع تفوق دوشان لايوفيتش بداية على كارن خاتشانوف، بنتيجة 7-5 و7-6، قبل أن يحسم دجوكوفيتش مباراته ضد مدفيديف، بنتيجة 6-1، 5-7، و6-4.

وتنتظر صربيا نتيجة المواجهة الثانية في نصف النهائي بين إسبانيا بقيادة رافائيل نادال، المصنف أولا عالميا، وأستراليا المضيفة، بقيادة نيك كيريوس، لمعرفة منافسها في المباراة النهائية المقررة غدا الأحد في سيدني.

المصدر: وكالات